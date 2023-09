Taaramäe mänedžer: Eesti ratturitega on oluliselt lihtsam töötada kui teistega

Viimasel kümnendil on mitmete Eesti rattaproffide karjääre kujundanud soomlasest mänedžer Joona Laukka. Eesti rattaspordi tulevik näib Laukka hinnangul helge, ent aste keskpärasusest maailma eliiti on tema sõnul väga pikk.

1990. aastate lõpus sai Joona Laukkast esimene Soome rattaproff, kes võtnud osa kõigist kolmest suurtuurist. Enam kui kümme aastat on ta olnud mitmete nimekate ratturite mänedžeriks ja Vueltal sõidab tänavu 17 tema klienti. Lisaks Rein Taaramäele on Joona Laukka kujundanud mitme teisegi Eesti rattaprofi karjääri ja tänasel päevalgi aitab ta paljudel noortel Eesti sõitjatel teha rattamaailmas esimene samm.

"Jälgin Eesti sõitjaid palju. Teil on palju talente tulemas juuniorideklassist ja samuti need ratturid, kes on U-23 vanuseklassis sõitmas oma esimest aastat. Eestil on rattureid tulemas ühtlase vooluga. ent kerkida heast sõitjast väga heaks - selleks on vaja teha suur samm edasi," rääkis Laukka.

"Noorte Eesti sõitjatega on mul oluliselt lihtsam töötada kui teistega, sest sa tunned paremini nii inimesi kui kultuuri ja sõitjate mõtteviisi. Sama kehtib ka nende jaoks minu kohta," lisas soomlane.

Laukka kliendid sõidavad pea kõigis maailma tipptiimides. Soomlase sõnul on World Touri tiimid teinud viimasel kümnendil professionaalsuse osas suure sammu edasi, ent vabadust on ratturitel aina vähem.

"Mõnes mõttes on rattasport muutunud, aga teisalt jälle mitte nii väga. Tiimid on palju suuremad, organisatsiooniline pool palju tugevam. Sõitjatele pakutakse nüüd täispaketti. Vanasti oli lähenemine individuaalsem, ratturid pidid rohkem individuaalset tööd tegema. Ehk ühelt poolt on seljatagune kindlam, aga teisalt on sõitjatel vähem vabadust."