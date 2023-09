Messita Argentina ja Brasiilia jätkasid MM-valiksarjas võidukalt

MM-valikturniiri Ecuadori vastu 1:0 võiduga alustanud Argentina läks võõrsil Boliivia vastu juhtima 31. minutil, kui Angel di Maria kena läbisööduga värava eest Enzo Fernandeze leidis.

Kaheksa minutit hiljem teenis Boliivia poolkaitsja Roberto Fernandez punase kaardi. Argentiinlased karistasid vähemusse jäänud vastast kolm minutit hiljem, kui di Maria standardolukorras palli Boliivia kasti riputas. Tõstele jooksis alla kaitsja Nicolas Tagliafico, kes viis enda karjääri esimese koondiseväravaga Argentinga 2:0 eduseisuga vaheajale.

Teisel poolajal jäi mängutempo aeglasemaks, aga valitsev maailmameister Argentina sai 83. minutil veel väravalisa, kui Nicolas Gonzalez vasaku jalaga külaliste jaoks kolmanda värava lõi.

3:0 võit on omavaheliste kohtumiste ajaloos Argentina suurim, ühtlasi oli teisipäeva hilisõhtune mäng esimene alates 1973. aastast, kus Argentina enda värava puhtana hoidis.

Lisaks Argentinale jätkab täiseduga ka Brasiilia koondis, kes sai võõral väljakul viimase minuti väravast Peruu vastu napi võidu. Richarlison lõi avapoolajal kaks väravat, kuid mõlemad võeti VAR-iga konsulteerimise järel suluseisu tõttu ära.

Brasiillased jahtisid võiduväravat kuni 90. minutini, mil Neymari nurgalöök Marquinhose leidis. Eesposti jooksnud kaitsja suunas peaga palli Peruu väravavõrku ja Brasiilia teenis napi 1:0 võidu.

Brasiilia ja Argentina on mõlemad kahe mänguga kuus punkti kogunud, kuid väravate vahe tõttu on esikohal Brasiilia. Neile kahele järgnevad nelja punktiga Colombia, nii Uruguay kui Venezuela on kogunud kolm punkti.

Lõuna-Ameerika tsoonist pääsevad 2026. aastal USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuvale finaalturniirile otse edasi kuus paremat koondist.