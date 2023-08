Norra jalgpalliliidu president vabandas pettumust valmistanud MM-i eest

Norra kaotas kaheksandikfinaalis Jaapanile 3:1, mis tekitas koondises sisepingeid ja rahutust. "Kokkuvõttes on tegemist meistrivõistlustega, milles oleme pettunud ja mille eest peame kõik vastutuse võtma," ütles Klaveness kolmapäeval Norra ringhäälingule NRK.

"Tahaksin paluda vabandust kõigilt meie toetajatelt, kes lootsid midagi enamat," lisas Norra jalgpalliliidu president.

Klaveness tunnistas, et Norral vedas kaheksandikfinaali jõudmisega ja ta tundis muret, et hiljutised esitused pole olnud soovitud tasemel. Kuigi avamängu 1:0 kaotus Uus-Meremaale polnud kaugeltki nii hull kui 8:0 kaotus Inglismaale eelmise aasta eurosarjas.

"Peame mõistma, et viimasest neljast meistrivõistlusest kolmel oleme esinenud oodatust halvemini," sõnas Klaveness.

"Kus oleme kahe aasta pärast, kus oleme nelja aasta pärast ja kas jääme maha? See on see, mida me oleme viimastel aastatel teinud ja me ei kavatse seda edasi teha. Me läheme rünnakule," lõpetas Lise Klaveness.