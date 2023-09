Alar Rikberg: tulemus räägib enda eest

"Selge oli see, et meie üllatamise koht oli viimane mäng Belgiaga. Tulemus räägib enda eest, Belgia oli parem. Nad olid meist mullu valiksarjas ja ka täna selgelt üle," tõdes Eesti koondise peatreener Alar Rikberg.

"Samas kolmandas geimis näitasime, et kui oma mängu käima saame, siis võime väga ilusat võrkpalli mängida. Mul ei ole meeskonnale mitte midagi ette heita. See oli minu valik, et läheme Belgia mängu peale. Mehed olid füüsiliselt valmis, et selle poole pealt me alla ei jäänud."

Rikberg tunnustas vastaste 20-aastast diagonaalründajat Ferre Reggersit, kes tõi üleplatsimehena 27 punkti. "Belgial on Reggersi näol võrkpalli uus superstaar. Tema pidurdamine on keeruline ülesanne. Meie ei saanud sellega hakkama. Ülejäänud võistkonna mäng oli meiega enam-vähem sarnane. Lihtsalt üks mees tuli ja tegi ning oli teist aastat järjest pidurdamatu."

Eesti koondis jõudis viimati EM-il alagrupist edasi 2015. aastal. "Tol ajal olid meil tihedad suved ja selgelt välja kujunenud algkoosseis. Samad mehed on alles, aga nad on tänaseks tippspordi mõistes vanad ja nende tervis on viimastel aastatel tõrkunud. Mina ei võta peatreenerina sellist lähenemist, et mehed mängivad ribadeks ja pärast pannakse kõik lõikuslauale," selgitas Rikberg.

"Me ei ole kunagi varem nii tugeval finaalturniiril mänginud," jätkas Eesti koondise juhendaja. "Mul tuleb ainult üks valikturniir meelde, kus Eesti vastasteks olid Poola, Venemaa ja Bulgaaria - kolm maailma tippu. Sel EM-il läksime samuti kolme maailma tippkoondisega vastamisi ja lisaks veel Belgiaga, kes pole lihtne vastane."

Kas Rikberg soovib Eesti koondise peatreenerina jätkata? "Täna ma ei julge sellele vastata. Selleks on vaja veidi rahuneda ja puhata. Oleme viimase kümne päeva jooksul hullu pannud. Lisaks energiale on pea täitsa tühi. Tuleb veidi oodata ja siis hakata tulevikule mõtlema."