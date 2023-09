Venno: arvan, et keegi ei uskunud, et nii kõvasti suudame Itaaliale vastu panna

Eesti parim oli üleplatsimees Oliver Venno, kes tõi 15 punkti, rünnates 59-protsendilise efektiivsusega, lisaks teenis ta kaks blokipunkti.

Järgmise mängu peab Eesti koondis pühapäeval Šveitsi vastu.

Oliver Venno, nüüd on see mäng Itaaliaga mängitud, siin asjad korras ja tulevad suured mängud. Aga siin mängus oli päris palju head, mida kaasa võtta?

Täna oli endal enesetunne hea, sai ilusti alguses mängu käima. Nad servisid päris hästi, sellega olime natuke hädas, aga siiski, me mängisime Itaalia vastu, me ei saa siin pead norgu lasta ja üle hakata mõtlema, mis paremini oleks saanud teha. See lihtsalt oligi selline vaba õhtu, tegime, mis tahtsime põhimõtteliselt. Ali (peatreener Alar Rikbergi – toim) poolt mingeid väga suuri korraldusi ei olnud, saime rahulikult oma asjadele keskenduda ja siis üritasime endast parima anda ja nagu näha, suutsime täitsa vastu hakata.

Su enda mäng ka võrreldes esimesega – ikkagi suur osa, mis tuli, selle lõid ka maha.

Jah, kuidagi klappis täna, nägin ilusti blokki ja sai sidemängijaga ka päris okeilt kokku mängida. Õnneks läks seekord.

Tervikuna, sinu enda jaoks nüüd see pilt kahe mänguga – pigem on vist positiivne, asjad on laias laastus hästi?

No ikka positiivne, sest täna oli mäng parem mulle.

Ma mõtlen võistkonna puhul ka tervikuna?

Võistkonna poolt ka. Kõigil oli teada, et ega siin suure tõenäosusega midagi head ei tule, aga läheme anname maksimumi ja vaatame, mis saame. Arvan, et keegi väga ei uskunud, et nii kõvasti suudame Itaaliale vastu panna.