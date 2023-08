Rikberg: me ei suuda näidata kvaliteeti mängu algusest lõpuni

"Eks me natuke kinni olime. Hooti oli ilusat ja voolavat mängu. Rahule võib jääda mängu algusega. Vastane ka võib-olla veidi üllatus, kui hästi püsisime mängus," lausus Eesti peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

"Esimeses geimis ikka need otsustavad punktid, järjestikku vead meil. Kõigepealt vastuvõtuviga, siis serviviga, geim lõppes rünnakuveaga. Kui sa 20+ ise nii palju vigu teed, siis selge on see, et võita ei saa. See määras ka tänase mängu iseloomu."

"Aga ega väga head pilti selle poole pealt ei saanud, et meie enda serv ei toiminud üldse," jätkas Rikberg. "Vastane sai teha supermängu rünnakul ja neid ongi raske pidurdada, kui serviga ei suuda suruda. Nurgaründajad jäid ka päris korralikult hätta vastuvõtul."

Mida võib välja tuua positiivse poole pealt? "Vahepeal, kui mäng sujub ja meeskond on ühtne, siis teeme väga ilusaid asju. Ja vahet pole, kes on teispool võrku - me näitame, et oleme võimelised kõigiga mängima," vastas peatreener.

"Me ei jäänud täna Saksamaa rongi alla. Oli võitlust, oli esimeses, mingi hetkeni väga selgelt ka kolmandas geimis. Teine võib-olla tänu ühele serviseeriale läks selgemalt ära. See näitab, et oleme võimelised mängima nii Saksamaa kui ka kõikide teistega."

"Aga see ei püsi," märkis Rikberg. "See ei ole selline kvaliteet, mida me suudaks näidata geimi algusest geimi lõpuni ja mängu algusest mängu lõpuni. See on nüüd see, millega tuleb nüüd edasi tööd teha ja vaeva näha."

Treenerid otsustasid Saksamaa vastu teha ka palju vahetusi. "Kui Venno jäi täna skoorimisega hätta, siis võib-olla viivitasin isegi liiga kaua vahetusega. Aga kui esimene mõte tuli, siis ta mängis just suurepärase kaitse, lõi raske palli näppudest punktiks," kommenteeris peatreener.

"See on treeneri tunnetuse küsimus - äkki mehel hakkab just minema, siis ma ei taha ju teda ka välja võtta. Ülejäänudki vahetused, eks nad olid taktikalised, mitte lihtsalt mänguaja andmiseks. Eesmärgiga mängu rütmi muudatus tuua."

Neljapäeval ootab ees tiitlikaitsja ja valitsev maailmameister Itaalia, keda toetavad koduseinad. "Eks ta nii ongi, et pead nautima. Pead rahul olema isegi sellega, kus oled viigiseisus 10:10. Midagi ei ole teha. Kui nad mängivad oma parimat mängu, siis võib-olla võidame sajast ühe korra," ütles Rikberg.

"Aga nad on võimelised olema veidi ülbed ja üleolevad. See on meie lootus - kui nad peaks homme sellise mõttega peale tulema, et kes need eestlased on ja kust nad üldse pärit on... siis meil tekivad oma võimalused."

"Tänane avageim näitab ka, et kui me Saksamaa vastu stabiilselt nädalast nädalasse mängiks, küll siis mõni geim seal võrdse 20 pealt ka meile hakkab paremini ära kukkuma," sõnas Rikberg lõpetuseks. "Aga kui me selliseid mänge saame korra kahe aasta tagant, siis ongi raske."