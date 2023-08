Eesti noorsportlased saavad kandideerida stipendiumile

Tänavu jagatakse toetust juba kaheksandat korda, varem on sellest abi leidnud näiteks Budapesti MM-il võimsate tulemustega säranud kümnevõistlejad Janek Õiglane ja Johannes Erm.

"Eesmärk on toetada noorte atleetide jõudmist sporditeekonnal järgmisele astmele ning aidata seeläbi kaasa, et nendest kasvaksid eeskujud ka teistele lastele ja noortele," ütles ERGO Eesti juht Marek Ratnik.

Sportlase motivatsioonil ja suurel töövõimel on karjääris kahtlemata määrav osa, kuid sageli nõuab arenguredelil tõusmine ka märkimisväärset eelarvet. "Tahame stipendiumiga omalt poolt õla alla panna, et noored sportlased saaksid hüppe järgmisele tasemele teha natukene lihtsamini ja kiiremini," lisas Ratnik.

Möödunud aasta suur taotlejate hulk ja väga põhjalikult koostatud avaldused näitasid, et ERGO stipendium on noortele sportlastele oluline tugi. Selleks, et ka noorematel sportlastel oleks võimalik stipendiumile kandideerida, on sel aastal alumiseks vanusepiiriks 16 aastat, mitte 18, nagu varasematel aastatel.

Eesti Olümpiakomitee tippspordiprojekti Team Estonia koordinaator Raido Mitt ütles, et stipendium on hea võimalus anda hoogu juurde alles karjääri alustavatele sportlastele.

"Tublide noorsportlaste toetamine ja nende märkamine on esmatähtis ning ERGO toetus aitab noorte ja Eesti spordi arengule palju kaasa. Tippspordi konkurents on meeletult tihe ning läbilöömiseks tuleb juba noores eas spordile võimalikult professionaalselt pühenduda, millele iga selline toetus olulisel määral ka kaasa aitab," ütles Mitt.

2022. aastal pälvisid stipendiumi üheksa individuaalsportlast ja sõudjate paar. Ühe laureaadi, maastikurattur Joosep Mesi sõnul kasutas ta raha 2023. hooaja ettevalmistuslaagri jaoks Hispaanias, mis kestis kuu aega ning sisaldas peamiselt pikki n-ö põhja ladumise trenne. "Iga usin noorsportlane vajab tuge, et pürgida maailma tippu. Selleks ongi ERGO noorsportlase stipendium, mis aitab eesmärkidele sammu võrra lähemale," ütles Mesi. "Ratturite puhul on talvel soojas kliimas treenimine ja elamine must be," lisas Mesi.

Stipendiumi on varasemalt pälvinud ka Budapesti 19. kergejõustiku MM-il Eesti koondisse kuulunud kümnevõistleja Janek Õiglane ja Johannes Erm. Samuti on mitmed teisedki stipendiumi laureaadid jõudnud praeguseks spordimaailmas kõrgetele kohtadele. Teiste seas näiteks kõrgushüppaja Karmen Bruus, kahevõistleja Kristjan Ilves, kiiruisutaja Saskia Alusalu, vehkleja Erika Kirpu, ujuja Kregor Zirk, sprinter Karl Erik Nazarov ja iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus.

Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks. Sel aastal antakse välja ka eristipendium "Minu esimene sponsor" ja oma lemmiku valimisel saab sõna sekka öelda ka rahvas.

Stipendiumit saab taotleda elektroonilise vormi kaudu.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 24. septembriks 2023.