Mahutšihh sai esimese MM-kulla, võidukad ka Chopra, Bol ja Ingebrigtsen

Meeste odaviske kuldmedal läks Tokyo olümpiavõitjale ja Eugene'i MM-hõbedale Neeraj Choprale, Indiale tõi kergejõustiku MM-ajaloos esimese kulla teises voorus visatud 88.17. Hõbeda teenis Pakistani rekordimees Arshad Nadeem kolmanda vooru 87.82-ga, tšehh Jakub Vadlejch pidi 86.67-ga leppima pronksiga.

Naiste kõrgushüppes sai nii Dohas kui Eugene'is hõbedaga leppima pidanud ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh lõpuks MM-tiitli, kui ületas teisel katsel 2.01. Mullune maailmameister, austraallanna Eleanor Patterson ületas 1.99 esimesel katsel ning tema koondisekaaslane, Tokyo olümpiahõbe Nicola Olyslagers teisel katsel.

"Ma olen väga uhke selle võimaluse üle oma riiki sellel spordialal esindada," sõnas värske kõrgushüppe maailmameister pärast võistlust. "Minu rahvas annab endast kõik, et meie riiki kaitsta. See medal on väga oluline. See medal on õigupoolest kogu Ukraina rahvale."

5000 meetri jooksu vedas alguses pikalt alles 18-aastane keenialane Ishmael Kipkurui, aga otsustavaks ringiks eraldus ikkagi kaheksane soosikute grupp. Lõpusirgel tegi esimese käigu Mohamed Katir, tema kõrvale kerkis Jakob Ingebrigtsen ja norralasel õnnestuski ajaga 13.11,30 oma tiitlit kaitsta.

Katir viis 14 sajandikku kehvema ajaga Hispaaniasse hõbeda ning pronksi 13.12,28-ga Keeniasse mullune MM-hõbe Jacob Krop. Teist MM-i järjest pidi neljanda kohaga leppima Guatemala jooksja Luis Grijalva.

Naiste 800 meetri jooksus teenisid medali samad kolm naist, kes aasta eest Eugene'is, ent teises järjestuses: kulla võttis Keenia jooksja Mary Moraa isikliku rekordiga 1.56,03, hõbe kuulub teist MM-i järjest britile Keely Hodgkinsonile (1.56,34) ja ameeriklannast tiitlikaitsja Athing Mu pidi seekord leppima pronksiga (1.56,61).

Meeste 4x400 meetri jooksus võitjas kahtlust ei tekkinud: Quincy Hall, Vernon Norwood, Justin Robinson ja Rai Benjamin tõid USA finišisse ajaga 2.57,31, riigi rekordi püstitanud Prantsusmaa kaotas neile enam kui sekundiga. Suurbritannia võttis Jamaica ees pronksi ja sel MM-il üllatanud India nelik teenis viienda koha.

Naiste pikas teatejooksus tegi Hollandi superstaar Femke Bol hiilgava viimase vahetuse ja püüdis lõpusirgel kinni Jamaica ankrunaise Stacey Ann Williamsi. Holland (Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Bol) võitis kulla ajaga 3.20,72, Jamaica kaotas 16 sajandikuga ning pronksi teenis Suurbritannia (3.21,04).

"Lõpuks! Eelmisel aastal kukkus teatepulk maha ja me ei jõudnudki Eugene'is finaali," sõnas Lieke Klaver pärast võitu. "Sel aastal oli võimalus segateatevõistkonnaga, kuid meil ei õnnestunud. Nüüd saime naistega kulla

ja oleme väga uhked."

Naiste takistusjooksus teenis kuldmedali Bahrein, kui Winfred Mutile Yavi võidutses ajaga 8.54,29. Yavi selja taga jagasid medalid tema sünniriigi Keenia esindajad Beatrice Chepkoech (8.58,98) ja Faith Cherotich (9.00,69).

Pühapäeva hommikul sai meeste maratonis kuldmedali kaela ugandalane Victor Kiplangat. Tiidrek Nurme pälvis 31. koha, finišeerides koguajaga kaks tundi, 15 minutit ja 42 sekundit.

