Rasmus Mägi: olin kannatlik ja kasutasin oma momendid ära

"Viimased kümme-kaksteist päeva olen tegelikult iseendas tohutult pettunud olnud. Aga täna olen sama palju ja rohkemgi veel uhke oma meeskonna üle," ütles Mägi poolfinaali järel. "Vigastus pole minu süü, aga samas see pole minu moodi. Pööran kõikidele pisikestele detailidele tähelepanu, et keha korras hoida. See oli viimane asi, mida tahtsin, aga kui tulemusi ja enesetunnet vaadata, siis ilmselt ka vajalik. Midagi kuskil kaotsi ei läinud."

Mägi oli lõpusirgele minnes neljandal kohal, aga suutis nii ameeriklasest CJ Allenist kui ka jamaikalasest Jaheel Hyde'ist mööduda. "Enne jooksu oli mõttes natukene riskida ja teha üks samm peale vähem, aga otsustasime siiski seda mitte teha. Tahtsin aktiivselt alustada, aga teised mehed olid veel aktiivsemad. Jooksu ühtlus ja hea teine pool on minu trumbid olnud. Olin kannatlik ja kasutasin oma momendid ära," selgitas Mägi.

Kuidas Mägi finaaliks valmistub? "Tahaksin natukene rohkem und saada. Täna öösel jälle ei õnnestunud. Muud ei midagi. Tuleb igat tundi taastumiseks kasutada ja pead külmana hoida."

Meeste 400 m tõkkejooksu finaal toimub kolmapäeval algusega kell 22.50.