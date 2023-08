Tamm säilitas kodusel EM-il teise koha, aga rootslane pikendas edu

Tallinna lauluväljakul aset leidvatel kettagolfi Euroopa meistrivõistlustel säilitas Albert Tamm teise võistluspäeva järel teise koha, kuid suurepärases hoos rootslane Dennis Augustsson pikendas enda edu üldarvestuses kuuele viskele.

Esimese võistluspäeva napilt Augustssoni järel lõpetanud Tamm lõpetas neljapäevase võistluspäeva 56 viskega, millega jäi päeva peale kuuendaks.

Päeva parim oli taaskord Augustsson, kes lõpetas 51 viskega ning on teinud üldarvestuses kokku 101 viset (-23 alla par'i), pikendades enda edu Tamme ees ühe viske pealt kuuele viskele (kokku 107; -17 alla par'i). Üldarvestuses hoiab kolmandat kohta tšehh Bohdan Bilek, kes on teinud kahe päeva peale 109 viset (-15).

Eestlastest oli neljapäeval parim Silver Lätt, kes lõpetas päeva 55 viskega ning jagab viie võistlejaga 13. kohta (kokku 116; -8). Nende viie hulka kuulub ka Mauri Villmann, kes sai avapäeval tulemuseks 56, kuid sooritas neljapäeval 60 viset.

Avapäeva samuti 56 viskega lõpetanud Hannes Kurn tegi neljapäeval 61 viset ning jagab kolme võistlejaga 19. kohta (kokku 117; -7).

Neljapäeval asub rajale ka naiste eliitgrupp, kus on üldarvestuses liidriks valitsev maailmameister Kristin Tattar, kes edestab lähimat konkurenti nelja viskega.