Pärnu Sadama liider siirdus BC Kalev/Cramosse

Mihkel Kirves kuulus Pärnu Sadama ridadesse alates 2012/2013 hooajast. 2019/2020 hooajal käis mees end proovile panemas ka Slovakkia ja Tšehhi kõrgliigades, kuid 2020/2021 hooajal leidis mängumees end taas Pärnu Sadama vormis, kellega tuldi ka 2021/2022 hooajal Eesti meistriks. Möödunud hooajal teeniti samas sarjas ka pronks.

Mihkel Kirves soovis keskkonna vahetust: "Soovisin end proovile panna uues keskkonnas ja tugevas klubis. Hoidsime suvel Heiko Rannulaga kontakti ja kuna välismaalt sobivat pakkumist ei tulnud, otsustasin liituda Kalev/Cramoga. Usun, et suudame pakkuda palju häid emotsioone ja ootan kõiki poolehoidjaid saali."

"Mulle on alati väga olulised olnud kaitses agressiivsed ja mitmekülgsed eesliini mängijad, Kirka on selles osas väga vajalik lüli. Tunneme üksteist hästi ja teame mida oodata," sõnab Heiko Rannula.

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist üheksanda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping sõlmitud on. Lisaks Mihkel Kirvesele on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Martin Dorbeku, Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga, keskmängija Rauno Nurgeriga ning ääremängijate Hugo Toomi ja Kregor Hermetiga.

Enne Mihkel Kirvese ametlikku Kalev/Cramosse siirdumist oli Pärnu Sadam saabuvaks hooajaks juba uue kapteni välja kuulutanud, kelleks on 34-aastane Troy Barnies, kes on ka kahel möödunud hooajal mänginud Pärnu Sadama ridades.