Kogenud ääremängija jätkab Kalev/Cramos

35-aastane Kurbas kuulub Kalevi koosseisu kuuendat hooaega järjest. "Hea meel on Kalev/Cramos jätkata ja võistkonda abistada nii palju kui suudan. Olen juulist alates iseseisvalt treenides hooajaks valmistunud ning Heikoga suhtlesin suvel mitu korda. Tegelikult oli õhus ka variant, et jätkan karjääri mõnes teises klubis, aga lõpuks sain ikkagi võimaluse valitseva Eesti meistriga liituda ja ootan taas põnevusega uut hooaega," kommenteeris Kurbas klubi kodulehe vahendusel.

"Kuigi Kurbi oli eelmisel hooajal vigastustega veidi hädas, oli ta tähtsates mängudes platsil ja vahel ka väga olulises rollis. Tema mitmekülgsus ja kogemus nii mängus kui riietusruumis kulub meie võrdlemisi noorele meeskonnale ära," märkis peatreener Heiko Rannula.

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist kümnenda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping on sõlmitud. Lisaks Kurbasele on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Martin Dorbeku, Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga, keskmängija Rauno Nurgeriga ning ääremängijate Hugo Toomi, Kregor Hermeti ja Mihkel Kirvesega.