Treier: saime oma rütmi kohe alguses kätte ja seda meil oligi vaja

Eesti andis pärast laupäeval saadud kolmepunktilist kaotust Tšehhile tugeva vastuse, kui võitis pühapäeval Põhja-Makedoonia vastu juba avaveerandi 25:7 ja juhtis vahepeal ka 25 punktiga.

"Ei tea, kas just kõik oli teistmoodi, aga saime oma rütmi kohe alguses kätte ja see oli see, mida meil vaja oli," rääkis ERR-ile Eesti resultatiivseimana 14 punkti visanud Kaspar Treier. "Saime oma asjadega hakkama. Iga mängija sai pärast kaotust võib-olla aru, et oleks mingil teisel moel vaja mängule keskenduda. Kõik olid valmis, polnud ühtki meest, kes astus platsile ja ei andnud endast maksimumi."

Edasipääsuks Poolas toimuvale järgmisele turniirietapile on teisipäeval vaja senised kaks mängu võitnud Iisraeli võita. "Ikka on tehtav, miks ta ei peaks olema," küsis Treier. "Oleme piisavalt Iisraeli näinud, nad on tugevad füüsiliselt ja vaimselt, on kogenud. Peame oma mängu ära tegema, pisidetaile lihvima, et ei teeks lollusi."