Võimas avaveerand tõi Eestile Põhja-Makedoonia üle tähtsa võidu

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt, hoidis Põhja-Makedooniat mängu esimese kaheksa minutiga vaid kahe punkti peal ning läks samal ajal juhtima 17:2. Eesti tabas esimesel perioodil 16-st viskest üheksa, vastased 14-st kolm ning esimese kümne minuti järel oli Eesti eduseis juba 25:7.

Teisel veerandajal suurendas Eesti edu ka 25 punktile ja kuigi Põhja-Makedoonia vähendas teise poolaja alguses 8:0 spurdiga vahe 14 silmale, sekkusid siis hästi Eesti vahetusmehed ja lõpuks võitis Eesti mängu 24 punktiga.

Kaspar Treier viskas Eesti kasuks 14 punkti, Sander Raieste arvele jäi 12 punkti ja 11 lauapalliga ilus kaksikduubel ning 12 silma kogus ka Henri Drell. Kristian Kullamäe jagas kaaslastele üheksa resultatiivset söötu.

Eesti tabas väljakult viskeid 44-protsendiliselt (30/67), Põhja-Makedoonia viskeprotsendiks jäi 33 (19/57). Eesti võitis lauavõitluse 42:35.

Et pääseda edasi Poola Gliwicesse, kus mängitakse 18.-20. augustini toimuv järgmine turniirietapp, tuleb teisipäeval Iisraeli võita.

Eesti koondis alustas laupäeval turniiri napi kaotusega Tšehhile. Peatreener Jukka Toijala ja tagamängija Kristian Kullamäe nentisid, et otsustavaks said pisidetailid ja vähene kogemustepagas. "Eks see jäi pisidetailide taha. Rünnakul tuli meil natuke liiga palju ebakõlasid sisse, võib-olla jäi väsimuse taha. Rünnak jäi meil stoppama, ei saanud häid viskekohti; neid, mis saime, ei visanud sisse ka ja sealt kadus ka enesekindlus," ütles Kullamäe.

"Meil on väga noor meeskond, nad ei ole varem sellisel turniiril olnud," lisas Toijala. "Meil oli liiga palju ülehäälestamispinget, me eksisime kaitses ja rünnakul selliste asjadega, millega me ei ole varem eksinud."

Turniiri kaks paremat pääsevad Poola Gliwicesse, kus mängitakse 18.-20. augustini toimuval turniiril välja üks pilet järgmisel suvel peetavale suurele kvalifikatsiooniturniirile.

Eestil on kahe parema sekka pääsemiseks vaja Põhja-Makedoonia kindlasti alistada. Vastasel juhul võivad Eesti edasipääsu lootused enne viimast mängu Iisraeliga kustuda. "Teeme kõvasti tööd, et me ei oleks ülehäälestatud, et me oleks valmis ja naudiksime. Oleme valmis paremini mängima, sest me oskame meeskonnana paremini mängida," sõnas Toijala.

Põhja-Makedoonia jäi enda avamängus alla Iisraelile 65:86.

Eesti koosseis koduseks OM-turniiriks:

Kristian Kullamäe (194 cm, Bilbao)

Kasper Suurorg (197 cm, TalTech/Optibet)

Mikk Jurkatamm (195 cm, Kalev/Cramo)

Joonas Riismaa (199 cm, Brindisi)

Hugo Toom (200 cm, Kalev/Cramo)

Henri Drell (205 cm, klubita)

Sander Raieste (203 cm, Vitoria Baskonia)

Artur Konontšuk (202 cm, Granada)

Kaspar Treier (204 cm, Sassari)

Kregor Hermet (205 cm, Kalev/Cramo)

Mihkel Kirves (200 cm, Kalev/Cramo)

Matthias Tass (208 cm, klubita)