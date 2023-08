Drell: olime valmis, eelmisest mängust pettunud

Eesti võitis pühapäeval juba avaveerandi 25:7 ja kuigi Põhja-Makedoonia tuli korraks ka 14 punkti kaugusele, siis hoiti suurema osa teisest poolajast 20-punktilist vahet. Laupäeval kaotas Eesti Tšehhile 74:77. "Eile [laupäeval] oli meil vastas palju parem sats, eks olime ise ka valmis, pettunud eilsest mängust," rääkis Henri Drell mängu järel ERR-ile.

"Neil oli see ameeriklane põhimees, idee oli, et tema kinni saada. Oleme ausad, et tal kõrval väga toetust ei ole. Plaan oligi tema maha võtta ja eks siis ole näha," rääkis Drell pühapäevasest mängust.

Drelli sõnul oli pärast kaotust Tšehhile riietusruumis raske. "Koduturniir, mõtlesime, et läheme suurelt peale ja võtame kõik ära, aga läks nii. Ma ei usu, et see hoogu maha võttis, lihtsalt tõi korraks pettumuse südamesse," tõdes Eesti ääremängija.

Otsustavas mängus kohtub Eesti teisipäeval Iisraeliga.