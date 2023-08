Itaalia jalgpallikoondise peatreener pani ameti maha

Pikaaegselt mängijana Sampdoriat esindanud ja pärast mängijakarjääri muuseas Manchester City Inglismaa kõrgliiga tiitlini juhendanud Mancini võttis Itaalia koondise peatreenerina üle 2018. aastal ning juhatas meeskonna 2021. aastal EM-võiduni.

Itaalia koondis püstitas aastail 2018-2021 uue maailmarekordi, kui ei kaotanud kordagi 37 mängu jooksul. Koondis ei suutnud aga 2022. aasta MM-iks kvalifitseeruda.

Itaalia jalgpalliliit teatas tagasiastumisest ning ütles, et avalikustab uue peatreeneri lähipäevil, sest meeskond ootavad ees olulised mängud 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril.

Itaalia on kvalifikatsiooniturniiril pidanud seni kaks kohtumist: märtsis jäädi 1:2 Inglismaale alla, kolm päeva hiljem alistati Malta 2:0. C-alagrupis on Itaalia kolmandal kohal, neli mängu mänginud Inglismaa on 12 punktiga esikohal ning kolm mängu pidanud Ukraina on kuue punktiga teisel tabelireal.

Itaalia järgmised kvalifikatsioonimängud on 9. ja 12. septembril, kui kohtutakse vastavalt Põhja-Makedoonia ja Ukrainaga.