Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

Prantsusmaa koondise kauaaegseim juhendaja Didier Deschamps astus pärast MM-i tagasi. Poolfinaalis pidi Prantsusmaa tunnistama hilisema maailmameistri Hispaania paremust, väravaterohkes pronksimängus kaotati 4:6 Inglismaale. Deschampsi ametiaeg kestis 14 aastat ja tõi prantslastele 2018. aastal MM-tiitli ning neli aastat hiljem hõbeda.

54-aastane Zidane, keda paljud peavad Prantsusmaa ajaloo parimaks jalgpalluriks, krooniti 1998. aastal koondisega maailmameistriks ning lõi sealjuures finaalis kaks väravat. Kokku sahistas ta rahvusmeeskonna eest 108 mängus võrku 31 korral. Pärast mängijakarjääri lõppu 2006. aastal sai temast kümme aastat hiljem Madridi Reali peatreener ja tema käe all tuli klubi kolmel hooajal järjest Meistrite liiga võitjaks. Realist lahkus ta 2021. aastal ja pärast seda polegi Zidane treeneritööd teinud.

Prantsusmaa legend sõlmis alaliiduga lepingu 2030. aasta MM-i lõpuni. "Prantsusmaa koondis oli ainus tööots, mida soovisin," kinnitas Zidane teisipäeval ajakirjanikele. "Olen seda meeskonda alati jälginud läbi tulevase peatreeneri silmade. Seepärast ei võtnud ma vahepeal ka ühtegi klubitööd. Pärast Madridist lahkumist oli mu ainus soov juhendada Prantsusmaa koondist," lisas ta.

Zidane'ist saab Deschampsi ja Laurent Blanci järel kolmas 1998. aasta maailmameister, kes hiljem koondist juhendanud. "Meie MM oli toona hiilgav, meie jalgpall oli hiilgav. Teeme asju erinevalt: Deschamps on Deschamps, Blanc on Blanc ja Zizou on Zizou. Teen asju enda moodi ja näete mu stiili peatselt. Olin väljakul mängujuht ja tahan, et lööksime väravaid," sõnas Zidane.