Mancini hakkab juhendama MM-il suurüllatuse valmistanud koondist

Mancini otsustas paar nädalat tagasi Itaalia koondise juhendamisest loobuda. 58-aastane itaallane võttis kodumaa koondise treeneritooli üle 2018. aastal ning tüüris meeskonna 2021. aastal EM-tiitlini.

"Ma tegin Euroopas ajalugu. Nüüd on aeg teha ajalugu Saudi Araabias," ütles Mancini ühismeedias avaldatud tutvustusvideos. "Mul on väga hea meel ja au olla valitud sellisele mainekale ametikohale. See on märkimisväärne tunnustus aastate jooksul tehtud töö eest."

SAF ei avaldanud lepingu üksikasju, kuid Itaalia meedia andmetel sõlmis Mancini nelja aasta pikkuse lepingu, mis kestab 2027. aastani. Väidetavalt küündib kogenud itaallase aastapalk 25 miljoni euroni.

Saudi Araabia on kolmekordne Aasia meister, kahekordne Araabia karika võitja ning MM-il osalenud ühtekokku kuuel korral. Läinud aastal valmistas toona Herve Renardi käe all treeninud meeskond MM-i ühe läbi aegade suurima üllatuse, kui alistas alagrupis hilisema maailmameistri Argentina. Renard astus Saudi Araabia peatreeneri kohalt tagasi märtsis.

Mancini esimene kohtumine Saudi Araabia eesotsas leiab aset 8. septembril, kui Newcastle'is peetavas sõprusmängus minnakse vastamisi Costa Ricaga.