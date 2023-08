Eesti naiste võrkpallikoondis sai EM-iks rahvusvahelise sponsori

Eesti Võrkpalli Liit ja BigMat International sõlmisid koostöölepingu, mille raames toetab ettevõte Eesti naiskonna osalemist 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Lepingu raames saab BigMat International õiguse kasutada oma turundustegevuses tiitlit "Eesti naiste võrkpallikoondise sponsor", vahendab võrkpalliliit.

"BigMat International on olnud läbi ajaloo tihedalt seotud spordiga. Meie ettevõte kannab samu väärtuseid, mis on olulised ka spordis – austus, väärikus, ühtsus ja lojaalsus – need omadused kirjeldavad täiuslikult ka meie firma vaimu. Alates aastast 2019 on BigMat oma seitsmel koduturul teinud koostööd erinevate spordiklubidega. Kokku peaaegu 500 jalg-, korv- ja käsipalliklubi on saanud meilt toetust, aga see on nüüd meie ettevõtte jaoks esimene kord, kui BigMat paneb õla alla võrkpallile. Võrkpall on spordiala, kus edu sõltub võistkonnakonnavaimust ja koostööst ning samad põhimõtted on olulised ka meie valdkonnas," ütles koostöökokkulepet kommenteerides BigMat International'i president Fabrice Maud.

Eesti alaliidu president Hanno Pevkur ütles, et Eesti naiste koondisel on väga hea meel rahvusvahelise koostöö üle. "Meil on väga hea meel, et Eesti naiskond ja Tallinnas toimuv Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on atraktiivsed koostööpartnerid nii suure rahvusvahelise ettevõtte jaoks. See näitab, et meie koondise sportlikku taset, aga ka EM-i korraldajate tööd, on märgatud väljaspool Eestit ja meid peetakse usaldusväärseks ja positiivset emotsiooni kandvateks partneriteks," sõnas Pevkur.