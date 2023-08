Robin Ristmäe: sellist turniiri saab Eestis korraldada ainult Unibet Arenal

Euroopa meistrivõistluste mängusaal Unibet Arena on hoogsalt valmimas. Eesti naiskond tegi seal teisipäeval esimese pallitrenni ja kahe nädala pärast alustatakse kodust finaalturniiri avamänguga Prantsusmaa vastu. Finaalturniiriks tuli Unibet Arenale ehitada spetsiaalne põrand, mida on Eestis vaid kolm.

Turniiri peakorraldaja Robin Ristmäe sõnul on teisel korral EM-finaalturniiri lihtsam korraldada kui seda oli esimesel korral [võrkpalli meeste EM-finaalturniir toimus Tallinnas 2021. aastal]. "Ma ise mõtlesin selle peale korra, et äkki on sama raske seda korraldada, aga tegelikult, kui sul on partnerid ja inimesed samad ja on olemas selline omavaheline sünergia, siis natukene on see lihtsam korraldada," sõnas Ristmäe.

Suurturniiri korraldamisega kaasneb omajagu nõudeid. "Neid nõudeid on tegelikult omajagu palju, aga võiks öelda, et suuremad nõuded peaks olema istekohtade arv, lahe kõrgus, formaadid, abiruumid. Väljapoole, siis võib-olla näiteks hotellid ja sarnased punktid. Need on sellised põhilised. Eestis, kui nii suurt turniiri korraldada, siis saabki seda teha ainult Unibet Arenal," kommenteeris peakorraldaja.

"Põrandaga meil otsest mure ei ole, meil on Eestis selliseid põrandaid kolm tükki. Unibet Arena põrand on kolmest kõige uuem. Ainus mure on see, et põranda alla tuleb aluspõrand teha, et väljak ei oleks ainult betoonpõranda peale pandud. Selle ehitamine ja hankimine Eestis on keeruline, sest neid väga palju ei ole," selgitas Ristmäe mängupõranda spetsiifilisust.

Põranda ehitamisega alustati juba varakult, et Eesti naiste võrkpallikoondis saaks sellega harjuma hakata. "Tahaks teha selle aluse nii palju valmis, et naiskond saaks sellel trenni teha, et nad saaksid sellega harjuda, treenida, oma sõprusmänge pidada ja teisalt selle areeni brändimine võtab ka omajagu aega, kõikide nende abiruumide ülesehitus võtab ka aega," lõpetab Robin Ristmäe.

Eesti kuulub kodusel EM-il D-alagruppi koos Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga.