Operatsioonist taastuv Miilen: mul on väga intensiivsed trennipäevad

Kohtumisi Rumeeniaga jälgis kõrvalt naiste võrkpallikoondise üks liidreid, nurgaründaja Kristiine Miilen, kes on taastumas pöia väsimusmurru operatsioonist. Praegu käib suur töö, et EM-iks taas mänguvalmis olla.

"Mul tegelikult on väga intensiivsed päevad. Mul on peaaegu iga päev olnud kolm trenni ja jalad on täiesti läbi. Ma tunnen, et ma teen rohkem trenni, kui siin õiges trennis," võrdles Miilen intervjuus ERR-ile.

"Mul ongi tavaliselt hommikuti mingid harjutused ja jõusaal, siis mul on kas jooks või teeme palli või käin basseinis. Mul on väga tihe graafik."

Seni on taastumine läinud plaanipäraselt. "Siin kõik on äraootaval seisukohal, aga kirurg oli hästi positiivne, et aega on. Ja ma tahaks seda uskuda, ma tunnen tõesti iga päevaga, et mida rohkem ma teen, seda paremaks see läheb."

"Kui ma saaksin paar nädalat enne 16. augustit teha juba asju kaasa, siis ma arvan, et saab vormi. Füüsiline vorm on hea, lihtsalt on vaja seda mängutunnetust ja palli puutuda."