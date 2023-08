Karolina Kibbermann: paljud meist ei ole varem nii suures saalis mänginud

Naiste EM-finaalturniir saab alguse kahe nädala pärast, kui minnakse vastamisi Prantsusmaaga. Teisipäeval tehti algust pallitrennidega Unibet Arenal. Koondise sidemängija Karolina Kibbermanni sõnul võttis uue saali ja väljakuga harjumine aega.

"Unibet Arena on kindlasti väga teistsugune võrreldes teiste hallidega, kus me see suvi mänginud oleme, isegi natukene hirmutav on. Paljud meist ei ole varem nii suures saalis mänginud, vaikselt harjume," kommenteeris Kibbermann ületulekut Paidest Tallinnasse.

Esimesed treeningud on suures saalis tehtud ning väljaku ja saaliga hakatakse vaikselt harjuma. "Esimesest trennist pool läks harjumiseks: kui kõrge lagi on, kaugel antennid on. See saal on natukene teistsugune, nii veider kui see ka ei tunduks, aga nüüd olen sellega juba harjunud," rääkis Eesti koondise sidemängija.

Koondise hetkevormiga on peatreener Kibbermanni sõnul rahul. "Treener ütles meile, et oleme praegu täpselt seal, kus ta tahtis, et me praeguseks hetkeks oleks. Oleme teinud väga kõvasti trenni ja näinud palju vaeva, ma usun, et oleme täpselt seal, kus hetkel olema peame ja areneme iga päevaga aina rohkem," ütles Kibbermann.

Eesti kuulub kodusel EM-il D-alagruppi koos Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga.