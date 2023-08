Kertu Laak: natukene ärevust hakkab juba tekkima

Naiste EM-finaalturniir saab alguse kahe nädala pärast, kui minnakse vastu Prantsusmaaga, enne seda kontrollitakse vormi veel Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Eesti koondise diagonaalründaja Kertu Laagi sõnul hakkab vaikselt närv juba tekkima

"Natukene ärevust hakkab kindlasti tekkima, aga ma arvan, et see on selline hea ärevus. Ootame siia palju rahvast, et siin oleks olemas kodupubliku tugi. Kindlasti on veel asju, millega peame vaeva nägema aga samm-sammult liigume õiges suunas," rääkis Laak hetke emotsioonist ja olukorrast.

Diagonaalründaja arvates on koondise seis hea ja ollakse puhanud, aga on veel neid, kes võitlevad pisivigastustega. "Need, kes on veel väikeste pisivigastustega, vaikselt paranevad ja me loodame küll, et kõik on rivis, kui see suur päev kätte jõuab," lisas koondislane.

"Ma arvan, et me ise läksime natukene julgemaks. Esimeses mängus võib-olla natukene kartsime ja oli ebakindlust, hakkasime proovima erinevaid lahendusi. Servil ei tulnud sellist arengut, mida me lootsime, eks sellega hakkame siin rohkem vaeva nägema," kommenteeris Kertu Laak Paides toimunud kolme mängu Rumeeniaga.

Laagi sõnul tuleks veel viimastel treeningutel rõhku panna servile ja lihtsate kohtade täpset mängimisele. "Servil saaks juurde panna, seda me kindlasti harjutame ja lihtsate olukordade täpselt mängimist, et ei tuleks lihtsaid vigu sisse. Kõik need vastased on sellised, kellega võib ühest kahest olukorrast oleneda, kas võidad geimi või mitte. Võit võiks jääks oskuste teha," ütles Laak.

Sarnased eesmärgid on seatud ka viimasteks kontrollmängudeks Bosnia ja Hertsegoviinaga. "Nendes mängudes proovime rohkem võib-olla erinevaid koosseise katsetada. Bosnia ja Hertsegoviinaga mängud ongi 4-5 päeva enne esimest finaalturniiri mängu ja seal tulebki üle vaadata, mis need oskused selleks hetkeks on ja peale seda enam midagi väga korrigeerida ei jõua, see on hea koht, kus mängukindlus kätte saada," sõnas diagonaalründaja.

Milline on koondise sisene atmosfäär? "Väga hea!" lõpetas Kertu Laak.

Viimased kontrollmängud enne EM-finaalturniiri toimuvad 11. ja 12. augustil Unibet Arenal.