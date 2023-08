EM-iks valmistuval võrkpallinaiskonnal läks uue põrandaga harjumisega aega

Euroopa meistrivõistluste mängusaal Unibet Arenal on juba päris mängusaali moodi. Eesti naiskond tegi seal teisipäeval esimese pallitrenni ja täpselt kahe nädala pärast alustatakse kodust finaalturniiri avamänguga Prantsusmaa vastu. Lisaks kõikvõimalike abiruumide sisustamisele ja saali üldkujunduse paika seadmisele on mängusaalis maas ka finaalturniiriks vajalik põrand.

"Meil on Eestis selliseid põrandaid kolm tükki. Unibet Arena põrand on kolmest kõige uuem. Ainus mure on see, et põranda alla tuleb aluspõrand teha, et väljak ei oleks ainult betoonpõranda peale pandud. Selle ehitamine ja hankimine Eestis on keeruline, sest neid väga palju ei ole," selgitas turniiri peakorraldaja Robin Ristmäe.

Suur mängusaal on paljudele koondislastele uus kogemus. Esimesed saalitrennid on selja taga ja harjumine sujub. "Esimeses trennis, mis siin tegime, kulus pool aega sellele, et väljakuga harjuda. See on natukene teistsugune väljak. Nii veider kui see ka ei tundu. Nüüdseks oleme harjunud," lisas sidemängija Karoliina Kibbermann.

Kaks nädalat enne turniiri algust on naiskond peatreener Alessandro Orefice sõnul heas seisus. Nurgaründaja Kristiine Miileni taastumine vigastusest kulgeb edukalt ja nüüd on aega mängusaali ja oludega kohanemiseks.

"Sellises spordihallis on suurepärane töötada. Me saame tegutseda väga heades

tingimustes ja nautida oma tegevust. Saame olla fokusseeritud ja valmistuda 16. augustiks," ütles Orefice.

Eesti kuulub kodusel EM-il D-alagruppi koos Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga.