Ratasepp läbib Šveitsis kümnekordse ultratriatloni

Päevas läbib Ratasepp ühe Ironmani täispika distantsi, milleks on 3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ning 42,2 km jooksu ja nii kümme päeva järjest.

"Valmistumine on läinud plaanipäraselt, selliste ettevõtmistega on väga oluline, et su enda nägemus ettevalmistusest saaks tehtud," rääkis Ratasepp ERR-ile. "See, kas see on füüsilise koha pealt õige või vale, selgub võistluse käigus. Kui sa lähed võistlusele ja su ettevalmistus ei ole läinud plaanitult, siis on vaimse koha pealt tegelikult päris raske keerulistel hetkedel ennast kokku võtta. Praegu on mul see teadmine, et olen kõik ära teinud.

Esimeseks eesmärgiks on läbida kõik kümme päeva vähem kui kümne tunniga. Kui see peaks ebaõnnestuma, võiks kümne päeva koguaeg jääda ikkagi alla saja tunni. Üheks suuremaks katsumuseks saab kindlasti ilm.

"Ultratriatloni puhul öeldakse, et ilm on neljas distsipliin lisaks nendele kolmele. See on tegelikult välistatud, et kümme päeva tuleb normaalne ilm, mida ma ideaalis sooviksin. Praegu on Euroopas väga palav, tõenäoliselt on seal väga kuum ja tagatipuks hakkavad rolli mängima äikesetormid," selgitas Ratasepp.

Võistlus algab 23. augustil ning kestab 1. septembrini.