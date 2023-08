Kaidi Kivioja Ironmani eel: ma olen väga põnevil

Kaidi Kivioja loodab selle aasta Ironmani väga. "Ootused on kõrged selles mõttes, et ma olen ise hästi valmistunud, konkurents on väga tugev ja ma olen väga põnevil, et vaadata kus ma nende maailma parimate naistega võrreldes olen. Ja ma arvan, et tuleb väga kiire võistlus ja selline aus võistlus, sest see rada on selline, kus sa ei saa kordagi kergemalt võtta," sõnas Eesti triatleet Kaidi Kivioja Ironmani eel.

Peakorraldaja Juhansoni sõnul ei erine selle aasta festivali osa väga sellest, mis on varasemalt olnud. "Erinevus seisnebki enne kõike selles Euroopa meistrivõistlustes, mida me saame korraldada Ironman 70.3 Tallinna raames ja sellega seoses proffide huvi, sest meil tõesti on 90 proffi osalejat ja väga kõrgel tasemel. Me anname ka proffidele auhinnaraha välja, milleks on 75 000 USA dollarit, mis on päris suur kogus raha ja ahvatlev proffidele. Ja muus osas ma arvan, et võistluste festivali osa on väga sarnane sellele, mis muidu on olnud," rääkis Ironmani 70.3 peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Eestlastest on stardis ka Kevin Vabaorg, kes peab oma vormi pigem heaks. "No pigem pean heaks, sest siin viimasel peale täispikka, kui ma hakkasin ettevalmistama ennast, siis ütleme niimoodi, et vorm tõusis kogu aeg ja praegu ma tunnen sellist mõnusat lennukust enda jalgades. Pigem ütleks, et selliselt keskpäraselt on läinud, et jah siin koduvõistlustel olen olnud poodiumil, aga pigem need välisvõistlused on olnud sellised head, aga sellist eeskujulikku tulemust ma veel teinud ei ole ehk ma loodan seda siis pühapäeval realiseerida, et tuleks üks eeskujulik tulemus," rääkis Eesti triatleet Kevin Vabaorg.

Ironman algas reedel, kui rajale pääseb ligikaudu 1000 last ning heategevus ürituse raames võtab osa umbes 750 inimest.