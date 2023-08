Eestlased jõudsid triatleetide EM-il A-finaali

Kapten pääses teisest poolfinaalist edasi seitsmenda tulemusega, ujudes 270 meetrit, sõites kaheksa kilomeetrit rattaga ja joostes 1,7 kilomeetrit koguajaga 25 minutit ja üks sekund. Teise poolfinaali kiiremad olid inglanna Bethany Cook (24.47), belglanna Eline Debecker (+0.09) ja itaallanna Alice Alessandri (+0.09).

"Üldine enesetunne oli pea kogu võistluse jooksul tugev – tundsin end ujumises hästi ja hoolimata kaklusest vees suutsin heal positsioonil välja tulla ning kiire vahetusega neljandana rattarajale minna," rääkis Kapten võistluse järel.

Naisjuunioride esimeses poolfinaalis võistelnud Etriin Etverk finišeeris 14. positsioonil ajaga 26 minutit ja 12 sekundit ning läheb laupäeval starti B-finaalis. B-finaalis võistleb ka teine eestlanna Grete Maria Savitsch, kes sai kolmandas poolfinaalis 13. koha ajaga 25 minutit ja 53 sekundit.

Meesjuunioridest jõudis A-finaali Gregor Rasva, kes pälvis esimeses poolfinaalis üheksanda koha. Veel kaks päeva tagasi toidumürgituse käes vaevelnud Rasva lõpuajaks mõõdeti 22 minutit ja viis sekundit. Tema poolfinaali parimad olid portugallane Joao Nuno Batista (21.52), hispaanlane Hector Tolsa Garcia (+0.04) ja Luksemburgi triatleet David Lang (+0.06).

"Päev läks hästi. Pääsesin A-finaali ilma, et oleksin pidanud ennast liigselt raiskama. Kuigi ujumine ja ratas tulid suhteliselt raskelt eelneva toidumürgituse tõttu, siis õnneks jooksmine osutus kolmest alast kõige kergemaks. Pidin pingutama vaid esimese ringi ja siis nägin, et A-finaalikoht on olemas," rääkis Rasva.

Oskar Hein ja Gert Martin Savitsch võistlevad laupäeval B-finaalis. Hein sai meesjuunioride teises poolfinaalis 19. koha ajaga 23.26 ja Savitsch kolmandas poolfinaalis 21. koha ajaga 24.05.