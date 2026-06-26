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Ecuadori president kuulutas MM-i edu tähistamiseks välja riigipüha

Jalgpalli MM
Ecuadori jalgpallikoondis tähistamas.
Ecuadori jalgpallikoondis tähistamas. Autor/allikas: SCANPIX/PsnewZ via ZUMA Press
Jalgpalli MM

Ecuadori president kuulutas jalgpallikoondise MM-il saavutatud edu tähistamiseks välja riigipüha pärast seda, kui meeskond alistas Saksamaa ja jõudis MM-il alagrupist edasi.

Ecuadori president Daniel Noboa tänas ühismeedias mängijaid ja peatreenerit, kes tema sõnul suutsid kriitikast ja rasketest hetkedest hoolimata meeskonna uuesti võidulainele viia.

Ecuador vajas E-alagrupi viimases voorus kindlasti võitu, sest oli turniiri alustanud kaotusega Elevandiluurannikule ning viigiga Curacao vastu. Saksamaa läks kohtumist küll juhtima, kuid Ecuador suutis mängu enda kasuks pöörata ja teenis ülitähtsa võidu.

Saksamaa oli alagrupi võidu juba enne viimast vooru kindlustanud. Elevandiluurannik alistas samal ajal Curaçao 2:0 ja lõpetas alagrupi teisena. Ecuador pääses edasi kaheksa parema kolmanda koha meeskonna seas.

Ecuadori jaoks on tegemist alles teise korraga, kui koondis on jõudnud MM-il alagrupist edasi. Esimest korda saavutati see 2006. aastal Saksamaal.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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