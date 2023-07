Marti Pähn: suutsime teadvustada, miks ja kelle jaoks me mängime

Tallinna FCI Levadia väravavahtide treener Ain Tammus kommenteeris, et Levadia suutmatus lüüa Taaralinna meeskonnale väravat oli seotud sellega, et nädala sees mängiti südikalt eurosarjas, mis jättis meeskonnale jälje. Tammus lisas, et kuigi võita ei suudetud, tuleb nüüd meeskonnale paus, mis annab neile võimaluse viimasest mängust järeldusi teha. Tammus lisas, et hooaja teisele poolele vastu minemise teeb raskelt õnnetult otsa saanud teekond eurosarjas, mis on meeskonnale vaimselt raske. Mees aga möönis, et nüüd saab paremini keskenduda koduliigale.

Viimane Tammeka ja Levadia vaheline kohtumine lõppes samuti viigiga. Toona lõid mõlemad võistkonnad kaks väravat. Tammeka peatreener Marti Pähn tõdes pärast esimest omavahelist kohtumist, et oleks soovinud tollest mängust saada midagi enamat. Pähn ütles 23. juuli viigi kohta, et jäi mängu ja võistkonna sooritusega rahule. Mees andis mõista, et Levadia on hea meeskond ning positiivse tulemuse jaoks peab Premium Liiga eelviimane võistkond tegema väga hea võistkondliku mängu.

"Suutsime väga meeskondlikult ja väga hingestatult kaitsta, arvan, et see on üks asi, mida rahvale meeldib vaadata. Selles mõttes olen meeskonnaga rahul. Ja punkt on parem kui mitte midagi," kommenteeris Pähn tulemust.

Pähn andis mõista, et kui mängitakse Levadia-suguse meeskonnaga, siis on ka Tammeka ülemistel mängumeestel väga suur roll meeskondlikus kaitsetöös, mis jätab realiseerimisele oma jälje.

Mängu parim oli Tammeka keskkaitsja Kevin Anderson, kes sai sama tunnustuse ka viimases Tammeka-Levadia vastasseisus.

"Täna olid võtmeks positsioonivalikud. Pallid tulid kõik minu peale ja sain kõik ilusasti ära klaarida. Kõik olukorrad olid siis meie kontrolli all," kommenteeris Anderson oma positiivset sooritust. Anderson sõnas, et kindlasti soovitakse ka tabelis tõusta, sest tema sõnul muud võimalust lihtsalt pole.