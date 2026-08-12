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Tammeka laenas Levadialt esiliigas 13 väravat löönud ääreründaja

Premium liiga
Moussa Sambe.
Moussa Sambe. Autor/allikas: Tartu Jalgpallikool Tammeka
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga kuues võistkond Tartu Tammeka täiendas ridu Senegali ääreründaja Moussa Sambega.

20-aastane Sambe laenati pooleks hooajaks Tallinna Levadiast, kellega ta liitus tänavu jaanuaris. 2030. aasta lõpuni lepingu sõlminud leegionär sai hooaja esimeses pooles Levadia esindusmeeskonna eest kirja vaid 205 mänguminutit, duubelmeeskonda esindas ta Esiliigas 14 kohtumises, kus lõi 13 väravat ja andis viis resultatiivset söötu, vahendab Soccernet.

"Senise hooaja statistilised numbrid on meie kasuks neis maailmades, kus me oleme hästi komplekteeritud. Aga eespool ei ole me olnud nii resultatiivsed kui tahaksime. Leidsime, et vajame rohkem konkurentsi, erinevaid lahendusi ja käike. FCI Levadial oli samal ajal huvi leida Moussa Felix Sambele hea väljund ning nad võtsid meiega ühendust," kirjeldas Tammeka peatreener Karel Voolaid uue mängumehega liitumise protsessi.

Tammeka on suvises üleminekuaknas lisaks Sambele toonud veel kaks välismaalast — Sierra Leone ründaja Osman Koroma ja Prantsusmaa poolkaitsja Joachim Amijekori. Meeskonnast on lahkunud leegionärid David Epton ja Chilem Ignatius, lisaks kohalikud mängijad Mattis Karis ja Mairo Miil.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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