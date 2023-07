EOK premeerib juunioride EM-idel medaleid võitnud sportlasi

Soomes Espoos U-23 EM-il hõbemedali võitnud odaviskaja Gedly Tugi saab preemiat 2000 eurot. Tema treenerid Magnus Kirt, Toomas Merila ja Indrek Tustit jagavad preemiaraha 1000 eurot. Seitsmevõistluses pronksmedali võitnud Pippi Lotta Enoki preemiasumma on 1000 eurot, tema treener Liivi Eerik saab 500 eurot.

Hispaanias Santiago de Compostelas U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus -130 kg pronksmedali võitnud Eerik Pank saab preemiat 1000 eurot ning tema treenerid Janar Sõber ja Ivar Kotkas jagavad preemiaraha 500 eurot.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis tublisid noorsportlasi. "Läbi aegade on kergejõustiklased ja maadlejad Eesti riigile au ja kuulsust toonud. Mul on väga hea meel, et on noori, kes nendele aladele pühenduvad ning meie medalitraditsioon jätkub. Palju õnne, Gedly, Pippi Lotta ja Eerik!" ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 4000 eurot, hõbemedali korral 2000 eurot ja pronksmedali korral 1000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.