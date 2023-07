Poolas vigastada saanud Kreidat ootab pikk vigastuspaus

Tallinna FC Flora peatreener Jürgen Henn kinnitas, et eelmisel nädalal Meistrite liiga esimese eelringi avamängus Czestochowa Rakowi vastu kohe esimestel minutitel vigastada saanud poolkaitsja Vladislav Kreida niipea väljakule ei naase.

"Kreidaga me arvestada ei saa. Tema vigastuspaus kujuneb kuue kuni kaheksa nädala pikkuseks. Võrreldes esimese mänguga oleme temast ilma," sõnas Henn pärast Flora esmaspäevast treeningut Soccernetile.

Üks variant Kreida korvamiseks võiks olla universaalne Marco Lukka, aga Flora peatreener andis mõista, et algkoosseisu jaoks ta veel valmis pole. Sergei Zenjov on endiselt vigastusega väljas, aga edurivis on tagasi Aleksandr Šapovalov. Samuti tegi meeskonnaga trenni kaasa pikalt vigastust ravinud vasakkaitsja Ken Kallaste.

Meistrite liiga esimese eelringi korduskohtumine Flora ja Czestochowa Rakowi vahel algab teisipäeval A. Le Coq Arenal kell 20.00. Otseülekande teevad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

