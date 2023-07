Henn korduskohtumise eel: kindel on see, et anname endast kõik

Eelmisel nädalal aset leidnud avakohtumine lõppes Flora jaoks 0:1 kaotusega, mis tähendab, et Eesti meister vajab edasipääsuks vähemalt kaheväravalist võitu.

"Anname endale aru, et see võib-olla väga raske ülesanne, aga kui mina ei usu, treenerid ei usu, meeskond ei usu, kes siis veel. Lähme andma nii kõva lahingut, kui suudame," sõnas peatreener. "Oleme saanud teha mõned korrektuurid võrreldes eelmise mänguga. Eks ole näha, kui hästi see väljakul õnnestub."

Flora peab teisipäeva õhtul hakkama saama ilma poolkaitsja Vladislav Kreidata, kes sai eelmisel nädalal peetud mängus kohe esimestel minutitel vigastada. "Suures pildis on seis sama. Kreidaga arvestada ei saa, tal tuleb kuus kuni kaheksa nädalat, teda meil ei ole," ütles Henn.

Ta ütles, et Kreida asenduseks võib klubi vaadata Marco Lukka poole, kuid ka tema taastub vigastusest. "Lukka on natuke paremas seisus, kui eelmine kord. Täpne minutite arv selgub homme, kui palju me tahame riskida sellega. Lihasvigastustega on see oht, et kui liiga vara tuleb peale, siis peame olema valmis mõneks soovimatuks vahetuseks. Peame need käigud läbi mõtlema," ütles Henn.

Meistrite liiga esimese eelringi korduskohtumine Flora ja Czestochowa Rakowi vahel algab teisipäeval A. Le Coq Arenal kell 20.00. Mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel.

Juhul kui FC Flora suudab poolakad alistada, ootab meeskonda Meistrite Liiga teises eelringis võitja paarist Lincoln Red Imps (Gibraltar) - FK Qarabag (Azerbaidžaan) paari võitja. Avakohtumise võitis FK Qarabaq võõrsil tagajärjega 2:1, korduskohtumine leiab aset kolmapäeva õhtul.

Allajäämise korral jätkab FC Flora mänge Konverentsiliiga kolmandas eelringis.