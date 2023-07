Eesti alistas Belgia ning kindlustas koha esimeses divisjonis

Richard Teder juhtis alates teisest rajast, mida tegi ka lõpuni. Paar Carl Hellat / Markus Varjun sai tunda aga ärevust, kuna enne viimast kolme rada juhiti juba kahe rajaga, kuid seejärel kaotati kaks rada järjest birdie vastu ning viimasesse tiialasse mindi viigiseisus. Olukord halvenes, kui Varjuni avalöök lõpetas puude all ning vastaste avalöök jõudis fairway keskele. Hellat sai lüüa küll palli vähem kui 100 meetrit edasi fairway'le, kuid Varjunile jäi negatiivse kalde pealt raske löök. Belglased eksisid aga teisel löögil griinist paremale, kuid Markus Varjun eksis samuti löögiga. Pärast mitut põnevat olukorda viis Varjun mängu lisarajale.

Belglased põrusid avalöögil, lüües palli heina sisse, kust seda enam ei leitud, mis sundis vastaseid varupalli kasutama. Varupall löödi aga bunkerisse, Varjun sooritas aga osava löögi griini keskele. Vastased osutasid küll südikat vastupanu, kuid eestlased suutsid matši siiski võita.

Kevin Christopher Jegers pidas samal ajal väga vihast duelli oma vastasega, kes suutis võita 14. raja ja viigistas seisu. Jegers sai 16. rajal taas ette ning hoidis edu lõpuni, lüües viimasel griinil sisse ka väga pika puti, jätmata vastasele võimalust rada võita. Päeva ainsa kaotuse võttis vastu Ralf Johan Kivi.

Kapten Mattias Varjun küll juhtis oma matši, kuid matš otsustati sõbralikult pooleli jätta, kuna üldvõitja oli juba selgunud.

"Me olime terve aeg tegelikult keerulises kohas ja olime tagaajaja rollis ja pidime kõvasti võitlema, aga seda magusam on see, et suutsime ikkagi lõpuks kriitilistel hetkedel teha mõned head otsused, head löögid ja selle võidu võtta," sõnas Varjun pärast matši.

Homme jätkatakse võitlust 9.-12. kohtadele, kui Eesti meeskonnale astub vastu Soome meeskond.