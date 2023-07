Simone Biles naaseb augustis võistlustulle

26-aastane neljakordne olümpiakuld Simone Biles kinnitas neljapäeval, et naaseb augustis toimuval US Classic võimlemisvõistlusel esimest korda pärast Tokyo olümpiamänge võistlustulle.

Ameerika Ühendriikide võimlemistäht loobus Tokyos osalemast vabaharjutuses, toenghüpetes ja rööbaspuudel, viidates probleemidel koordinatsiooniga. Samuti ei osalenud ta individuaalse mitmevõistluse finaalis, tuues põhjuseks enda vaimse tervise.

Pärast olümpiamänge ütles Biles, et poleks pidanud olümpiamängudest osa võtma. 2018. aastal tunnistas Biles, et teda on väärkohelnud koondise arst Larry Nassar, kes on praeguseks süüdimõistetud.

Juuni lõpus teatas USA võimlemiskoondis, et Biles naaseb taas matile ning võimleja kinnitas uudist neljapäeval, kui tänas fänne sotsiaalmeedias saadetud toetussõnumite eest. Varasemalt on ta maininud, et tahab Pariisi olümpiamängudel osaleda, kuid ei öelnud siis, kas teeb seda võistlejana või muus rollis.

19 korda maailmameistrivõistlustel kuldmedali pälvinud Biles osaleb 5. augustil algaval US Classic võistlusel, mis on sisuliselt soojendusvõistlus augusti lõpus toimuvate USA meistrivõistluste jaoks.