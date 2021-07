Venemaa pälvis sportvõimlemises Bilesist ilma jäänud USA üle kulla

Venemaa kogus nelja ala peale 169,528 punkti, USA arvele jäi 166,096 ja kolmandaks tuli Suurbritannia naiskond 164,096 punktiga.

Viimasel alal Venemaa Olümpiakomitee esindusele kuldmedali kindlustanud Angelina Melnikova ütles, et sai kohe pärast viimast esitust aru, et olümpiavõit on käes. "Ma ei ole varem enda elus midagi sellist kogenud, teadsin kohe, et olime võitnud, et see oli võimalik," ütles Vene võimleja.

24-aastane neljakordne olümpiameister ning USA esivõimleja Simone Biles lahkus võimlemisareenilt pärast ebaõnnestunud toenghüpet, kus maandus halvasti. Tagasi tulles oli Biles juba Jordan Chilesiga asendatud ja ta vaatas enda koondisekaaslaste esitusi kõrvalt, ise samal ajal pahkluud sirutades, vahendab BBC Sport.

USA naiskond kinnitas finaali ajal, et Biles on võistlusest vigastuse tõttu kõrvale jäänud ning et tema jätkamist Tokyo olümpiamängudel hinnatakse järgnevatel päevadel.

Biles ütles pärast areenilt lahkumist ajakirjanikele, et tegeleb vaimse tervisega ning teatas sotsiaalmeedias, et tunneb suurt survet enda õlul. "Ma tunnen, et vaimne tervis on spordis enam levima hakanud. Me peame oma mõistust ja kehasid kaitsma ning ei peaks lihtsalt minema midagi tegema, mida maailm tahab, et me teeks," ütles Biles.