Biles: me ei ole lihtsalt meelelahutajad, vaid ennekõike inimesed

Biles jäi tulemusega rahule, sest ei lootnud võistluse eel pjedestaalile tõusta. "Otsustasin viimasel hetkel kõige toimuva tõttu mahatulekut muuta. Kuld- ja hõbemedaliomanikud on imelist tööd teinud ja väärisid häid tulemusi. See, et sain veel ühe võimaluse olümpial võistelda, tähendas mulle palju," rääkis Biles.

Kuigi Bilesi jaoks oli Tokyo olümpia vaimselt keeruline, tegi ta nädal aega tagasi võistluse pooleli jätmise järel iga päev poomil siiski trenni edasi. "Pidin iga päev meditsiinisel hindamisel käima ning kohtusin kaks korda Ameerika Ühendriikide koondise spordipsühholoogiga," kirjeldas Biles viimase mõõduvõtu eel toimunut.

Biles ja tema tiim otsustasid vahetult enne võistluse algust muuta ka poomilt mahatulemist. "Tegin sooritatud mahatulekut viimati ilmselt 12-aastasena. Otsustasime nii teha, sest ma ei olnud kindel, kas tulen võistlema või ei. See mahatulek oli lihtne ja saan sellega alati hakkama," ütles võimlemistäht.

Kui ajakirjanik küsis Bilesilt, kas poomil saavutatud pronks võis edukale sportlasele olla üks enam rahuldust pakkuvamaid hetki tema karjääris, oli ameeriklanna öelduga nõus. "Jah, vaimse tervise teema päevakorda toomine oli oluline. Sellest peab rohkem rääkima, eriti sportlastega, sest ma tean, et nii mõnedki võitlevad samade probleemidega. Meile lihtsalt öeldakse, et ole olukorrast üle. Päeva lõpuks ei ole me lihtsalt meelelahutajad, vaid siiski inimesed ja eesriide taga toimub nii mõndagi, millega me üritame toime tulla," võttis Biles keerulise teema kokku.

Biles väljendas pressikonverentsil ka pettumust, et kuigi ta kvalifitseerus sportvõimlemise kõigile viiele alale, sai ta tulemuse kirja vaid ühel, poomil. Elasin päev korraga ja elasid teistele USA koondislastele kaasa. Ise võistlemine polnuks vahepealsel perioodil turvaline olnud," ütles ta.