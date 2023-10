VIDEO | Biles sai hakkama järjekordse ajaloolise hüppega

Biles teenis toenghüppe eest 15,266 punkti, kui maandus upphüppest kahekordse salto kahele jalale. Kuivõrd 26-aastane ameeriklanna on esimene naine ajaloos, kes selle liigutusega hakkama on saanud, nimetati hüpe tema järgi ümber. Tegemist on viienda hüppega, mis Bilesi järgi nimetatud on.

Biles kogus kvalifikatsioonivõistlusel 58,865 punktiga esikoha, edestades kaasmaalast Shilese Jonesi pea kahe täispunktiga (56,932). Kolmandaks jäi britt Jessica Gadirova 56,766 punktiga.