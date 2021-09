Biles: oleksin pidanud enne Tokyot tippspordist loobuma

Ameerika Ühendriikide võimlemistäht ning neljakordne olümpiavõitja Simone Biles ütles, et oleks pidanud tippspordist loobuma juba enne Tokyo olümpiamänge.

Biles loobus Tokyos osalemast vabaharjutuses, toenghüpetes ja rööbaspuudel, viidates probleemidel koordinatsiooniga. Ka ei osalenud ta individuaalse mitmevõistluse finaalis ning tõi põhjuseks enda vaimse tervise. Pärast viiest alast loobumist võitis ta poomil pronksmedali.

24-aastane Biles sõnas nüüd New York Magazine'ile antud intervjuus, et ta ei oleks pidanud Tokyo olümpiakoondisesse kuuluma, sest viimasel seitsmel aastal on ta pidanud liiga palju läbi elama.

2018. aastal tunnistas Biles, et teda on väärkohelnud koondise arst Larry Nassar, kes on praeguseks süüdimõistetud.

"Seda oli liiga palju, aga ma ei lasknud tal ära võtta midagi, mille nimel olen kuue aastasest saati vaeva näinud. Lükkasin selle endast nii kaua eemale, kui mu vaim ja keha seda lubasid," ütles Biles.

Viis aastat tagasi Rio de Janeiros neli kuldmedalit teeninud Bilesilt oodati Tokyos kuue kuldmedali võitmist, mis oleks temast teinud olümpiaajaloo ühe tituleerituima naissportlase.

"Mul läheb ilmselt 20 aastat aega, et sellest üle saada. Vahet pole, kui väga ma ka ei üritaks seda unustada," tunnistas Biles.