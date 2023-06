Neidude U-19 koondis tunnistas Balti turniiril lätlaste paremust

Kohtumise esimese löögivõimaluse leidis Eesti 3. mänguminutil, kuid löök jäi liiga nõrgaks ning suuremat ohtu Läti värava all ei kujutatud. Seejärel haaras Läti koondis mängus kontrolli enda kätesse ning ründas eestlaste väravaalust jõulisemalt ja resultatiivsemalt, vahendab jalgpall.ee.

Rünnak tõi lätlastele tulemuse 16. minutil, kui Santa Sanija Vuskane võitis eestlaste väljaku keskosas palli enda valdusesse ning segamatult Eesti kaitsjate vahelt läbi jooksis. Vuskane pealelöögi suuna aimas küll väravas seisnud Liisa Liimets ära, kuid pall lendas puuriluku alt võrku.

Lätlaste teise tabamuse kirjutas enda nimele Alina Ansone, kes Marina Telukevicaga hästi kokku mängis ning värava alla jõudnud tsenderduse kindlalt vasakusse nurka saatis. Kohtumise kolmanda ja ühtlasi viimase tabamuse eest kandis hoolt vahetusest sekkunud Emija Emilija Saule. Saule pressis end eestlaste karistusalas kaitsjate vahelt läbi ning realiseeris paremalt äärelt temani jõudnud tsenderduse.

Neidude U-19 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva rääkis mängu järel, et olenemata 0:3 kaotusseisust näitasid mängijad individuaalset ja võistkondlikku kvaliteeti, millele edasist ehitama hakata. "Arvestades, et mängijad tulid puhkuselt ning oleme grupiga treeninud paar korda, olid nad tublid. Jäime küll duellides alla, kuid võimekus selleks on kindlasti olemas, et olla ründefaasis ohtlikumad ja kaitses üks ühele olukordadest võitjatena välja tulla. Täna olid lätlased meist nendes elementides ohtlikumad," ütles peatreener.

Peatreener lisas, et mängust on reedeseks kohtumiseks Leedu vastu palju kaasa võtta. "Meil õnnestus üles ehitada mitmeid loogilisi rünnakuid, aga me kas ei läinud kiiresti löögile või ei kasutanud neid võimalusi ära. Võitsime vastaste kolmandikul palle, reedel peame olema taolistes olukordades sirgjoonelisemad ja värava peale rohkem ohtlikust tekitama," ütles Ševoldajeva.

Eesti neidude U-19 koondise järgmiseks vastaseks on Leedu, kellega minnakse vastamisi reedel kell 19.