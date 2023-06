Kirpu: jääb kripeldama, et kaotasin, aga olen vehklemisega rahul

"Sain edu sisse ja tundus, et ma peaaegu lõpuni suutsin seda hoida, aga lõpus mul läks käest ära see edu ja tõesti läksime lisaajale. Aga seal ma juba ma mõtlesin, et pean selle torke tegema, pole varianti," naeris Kirpu, kes alistas Kuuse 15:14.

Kaheksandikfinaalis jäi Kirpu 10:15 alla ukrainlannale Džoan Bežurale. "No see ei tähenda midagi, et ta läks ette, see vahe ei olnud tegelikult lõpuni suur. Ja mina tundsin ennast hästi," arutles Kirpu. "Muidugi jääb kripeldama, et kaotasin, aga olen rahul sellega, kuidas ma vehklesin, olen rahul sellega, kuidas ma emotsionaalselt ennast tundsin. Juhtub, see on sport – mõnikord võidad, mõnikord kaotad."

"Loodame, et see trenn, mida oleme teinud, annab vilju veel," lisas ta.

Neljapäeval on Euroopa mängudel kavas epeevehklemise naiskonnavõistlus, kus jagatakse ühtlasi ka EM-medaleid ja olümpiapunkte.