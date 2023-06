Embrich: isegi tuju läks ära, et nii lihtsalt sisse sain

"Ma ei saa öelda, et ma ei olnud valmis selleks matšiks, ma tunnen seda vastast. Kaotasin napilt," nentis Embrich. "Ta oli natukene teravam, mõned torked, ma üldse ei oodanud, et tal nii lihtsalt välja tulevad. Matši alguses sain kaks-kolm torget kohe. Pärast isegi tuju läks ära, et kuidas nii lihtsalt sisse sain. Aga pidin pärast ründama ja tagasi tõmmata on raskem kui näiteks kontra peale vehelda."

Algselt pidi Euroopa mängudel ka individuaalturniir olema EM, kus mängus ka olümpiapunktid, kuid kuna Venemaa ja Valgevene vehklejaid Poola võistlema ei lubatud, peeti individuaalvõistluse EM nädal enne Euroopa mängude vehklemisturniiril. "Tase on natukene nõrgem kui Euroopa meistrivõistlustel, aga need pididki tegelikult olema Euroopa meistrivõistlused. Mõned tugevad vehklejad ei osalenud, [näiteks] prantslased ja itaallased. Nad olid nädal tagasi EM-il," rääkis Embrich. "[Euroopa mängud] ei ole nii olulised, sest meil võeti ära see EM, nagu ta pidi olema, see olümpiapunkte ei anna. Aga ikka kui võistled, siis tahad medalit saada."

Neljapäeval on Euroopa mängudel kavas epeevehklemise naiskonnavõistlus, kus jagatakse ühtlasi ka EM-medaleid ja olümpiapunkte.