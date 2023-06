Differt: pronksi üle on väga-väga hea meel, aga tahtsin mõistagi enamat

"Kahtepidi tunded. Pronksi üle on väga-väga hea meel, aga tahtsin mõistagi enamat. Ju siis polnud täna see päev", tunnistas Differt Delfile.

Teel poolfinaali alistas Differt avaringis 15:10 Gruusia vehkleja Tamila Muridova, teises ringis kaasmaalase Irina Embrichi 15:12 ja seejärel kaheksandikfinaalis 14:12 belglanna Aube Vandingeneni. Veerandfinaalis sai Differt 15:8 jagu prantslannast Marie-Florence Candassamy'st, kuid poolfinaalis pidi eestlanna tunnistama itaallanna Mara Navarria 15:10 paremust.

"Kuni poolfinaali seisuni 10:10 läks kogu turniir suurepäraselt, vehklesin kindlalt. Ent kui Navarria vastu torkega maha jäin, hakkasin rabistama ja ta harutas mind lahti. Pole hullu, kuu aja pärast on MM, vaatame siis," vaatas Differt tulevikku.

"Jäänuks ma täiskasvanute medalita, olnuks see vist ebaõiglane. Just selle medali nimel pidin jätkama ega saanud mõõka puhkele panna. Kõik need takistused, mis mul ette on tulnud. Nende kiuste sain medali lõpuks kätte ja loodan, et see ei jää viimaseks," lisas Differt.

Euroopa meistriks krooniti prantslanna Alexandra Louis Marie, kes alistas finaalis Navarria 15:8. Kristina Kuusk jõudis veerandfinaali ja saavutas kokkuvõttes 7. koha, Irina Embrich sai 17. koha ja Erika Kirpu 18. koha.