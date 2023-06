EM-pronks Differt alustab peatselt Euroopa mänge: vorm järsku ära ei kuku

Differt on varasemalt võitnud medaleid juunioride ja U-23 vanuseklassi võistlustelt, kuid täiskasvanute klassis tal medalit ei olnud. Selleni jõudis ta 32-aastaselt. Differtile endale tuli medal väikse üllatusena.

"Ma ootasin seda medalit ja ma lootsin seda, aga mingil määral on ta ikkagi üllatus ka. Loomulikult oleks ma pärast poolfinaali kaotust soovinud seda matši võita, aga samas ma olen praegu rahul sellega ka," tõdes Differt intervjuus ERR-ile.

Euroopa meistrivõistlused toimusid rahvusvahelise alaliidu otsusel algselt toimuma pidanud ajast oluliselt varem. See mõjutas ka Differti vehklemist, mis oli tema sõnul turniiri alguses natuke rabe.

"Me teadsime, et nädal aega hiljem toimuvad Euroopa mängud ja selleks ajaks sa pead vormis olema. Ega vehkleja kalender on nii tihe, et me peame aastaringselt olema vormis," sõnas Differt. "Natukene ta ootamatult tuli, aga samas kõik olid ühes situatsioonis. Algus oli natukene rabe, kuidagi raske oli ennast hommikul käima saada, aga samas iga matšiga läks minu vehklemine paremaks ja kokkuvõttes võib pronksmedaliga ikka rahule jääda küll."

Pronksmedal näitab Differti sõnul seda, et ta on võimeline ka paremaid kohti saavutama. Samas nägi ta võistlustel ära mõningad puudujäägid, millele ta nüüd rohkem tähelepanu pöörab. Enda Euroopa mängude eelsele vormile ta täpset hinnangut anda ei oska.

"Eks näis, kuna me tagasi jõudsime hilja öösel ja üks öö sisuliselt jäi vahele. Praegu on veidikene väsimust sees, aga samas Euroopa mängudeni veel natukene on aega. Ega see vehklemisvorm nii järsku ära ka ei kuku, elame näeme," ütles ta.