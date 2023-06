Treenerita jäänud Kriisa hakkab taas uut ülikooli otsima

West Virginia korvpallimeeskonna 69-aastane kuulsusrikas peatreener Bob Huggins tabati eelmisel nädalal roolist joobeseisundis ning ta otsustas ametist lahkuda.

Kolledžiliiga NCAA reeglite alusel on Kriisal 30 päeva jooksul võimalik ülikooli vahetada ning reedel lisaski eestlane oma nime üleminekute portaali ehk võib taas teiste ülikoolidega kõnelustesse asuda. Samal ajal ei tähenda see, et Kriisa ilmtingimata West Virginiast lahkub.

"On olnud hullumeelne ja kiire nädal," vahendab ESPN Kriisa sõnu. "Mul on kogu olukorra pärast väga kahju, sest ootasin väga treener Hugginsi käe all mängimist. Olen teda teadnud vaid paar kuud, kuid ta on üks siiramaid inimesi, keda tean. Kui uus peatreener ametisse nimetatakse, võin kaaluda [West Virginiasse] naasmist. Praegu lisan oma nime portaali ja loodan võimalikult kiiresti selgust saada," lisas eestlane.

USA spordimeedia kirjutab, et peamised Kriisat jahtivad ülikoolid on Xavier, Cincinnati ja eriti Memphis, kelle peatreeneriks on endine NBA mängija Penny Hardaway.