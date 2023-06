Kriisa treener istus joobes autorooli, eestlasel võimalik ülikooli vahetada

69-aastane Huggins juhendas oma koduosariigi ülikooli alates aastast 2007, pika ja kuulsusrikka karjääri jooksul jõudsid tema meeskonnad 26 NCAA finaalturniirile ning kahel korral ka nelja parema sekka.

Viimastel kuudel paistis teenekas korvpallitreener silma aga sootuks erinevatel põhjustel, näiteks kasutas ta aprillis raadiointervjuus homofoobset väljendit, mille eest määrati talle miljoni dollari suurune trahv ning reedel tabati ta Pittsburghis roolist alkoholijoobes. Võimude sõnul ületas tema vere alkoholisisaldus enam kui kaks korda lubatud piiri ning tal oli raskusi nendega suhtlemisel.

Laupäeval teatas Huggins, et astub West Virginia peatreeneri ametist tagasi. "Minu hiljutised teod ei peegelda ülikooli väärtusi ega ole vastavad sellele, mida selles rollis inimeselt oodatakse. Olen kõiki ning ka ennast alt vedanud. Võtan oma käitumise eest vastutuse ning palun kõigi ees vabandust," ütles ta avalduses.

Aprilli alguses tõi Huggins West Virginiasse ka Eesti korvpallikoondise mängujuhi Kerr Kriisa. NCAA reeglite alusel on Kriisal nüüd 30 päeva jooksul võimalik ülikooli vahetada ja mitmed USA kolledžikorvpalli kajastavad ajakirjanikud on vihjanud, et eestlane võib Hugginsi intsidendi valguses hoopis liituda Illinois' ülikooliga.

"Teadsin teda kolm kuud, aga see tundus kui terve igavik. Olen tänulik, et minusse uskusid ning oma pere liikmeks võtsid," teatas Kriisa sotsiaalmeedias.

Man.. I knew the dude 3 months but felt like forever. So thankful for really believing in me and taking me as part of your family forever. Love u coach.