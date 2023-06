Kerr Kriisa tulevik sai selgeks

Aprilli alguses West Virginia ülikooliga liitunud Kriisa lisas meeskonna peatreeneri tagasiastumise järel oma nime NCAA üleminekuteportaali. West Virginia korvpallimeeskonna kauaaegne peatreener Bob Huggins tabati üleeelmisel nädalal roolist joobeseisundis ning ta otsustas ametist lahkuda.

22-aastane tagamängija otsustas ikkagi West Virginia ülikoolis jätkata, kuna meeskonna uueks peatreeneriks nimetati senine abitreener Josh Eilert. "Toetus ja armastus, mida Mountaineeri fännid on mulle ja meeskonnale viimase kahe kuu jooksul näidanud, on lihtsalt võrreldamatu. Mul on vedanud, et saan Morgantowni koduks kutsuda," kirjutas Kriisa Twitteris.

"Kaks aastat tagasi uskusin abitreenerisse ja võitsime koos 61 mängu. Nüüd usaldan taas treenerit, kes usaldab mind. See meeskond soovib midagi väga erilist korda saata ja mul on hea meel sellest osa saada. See on Huggsile (Bob Huggins - toim)," lisas Kriisa.

ESPN-i andmetel plaanivad eestlase meeskonnakaaslased Tre Mitchell ja Joe Toussaint samuti West Virginias jätkata.