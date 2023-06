Viimsi JK pealtvaatajate arv konkureerib Premium liiga numbritega

Enim publikunumbreid kogunud meeskond on Viimsi JK, kelle kodumänge külastab keskmiselt 249 inimest, vahendab jalgpall.ee. Kõige rohkem pealtvaatajaid kogunes 12. vooru Viimsi JK ja Tallinna FCI Levadia U-21 meeskonna mängule, kus oli kohal 348 silmapaari. Sellel hooajal on esiliiga jälgijatel võimalus koguneda lisaks tribüünidele ka ekraanide ette, sest esmakordselt näeb kõiki Esiliiga mänge otseülekandes.

Eesti Jalgpalli Liidu liigade arendusosakondade juhataja Veiko Soo sõnul on esiliiga mängude kajastamine otseülekandes väga tähtis. Esimest hooaega näidatakse otseülekande vahendusel kõiki esiliiga mänge, tänu millele on liiga nähtavust oluliselt suurendatud. "Rõõm on näha, et Premium liiga kogukonna juhtide programmis osalev Viimsi JK kogukonna juht on tublisti panustanud kogukonna töösse ja klubi jälgijaskonda kasvatanud," rääkis Soo.

Esiliigas on seljataga ligi pool hooaega ning tabeliliider FC Nõmme United hoiab 41 punktiga kindlalt esikohta. Teisel kohal 32 punktiga positsioneerivat Tallinna FC Flora U-21 võistkonda ja kuuendal kohal asuvat JK Tabasalu eraldab vaid seitse punkti. Suurima pealtvaatajate arvuga Viimsi JK asub praegu neljandal kohal ning nende tipuründaja Gregor Lehtmets jagab koos FC Nõmme Unitedi ründaja Jevgeni Demidoviga esiliiga väravalööjate edetabelis esimest kohta.

Järgmised esiliiga mängud toimuvad 29. juunil, kui kell 18 lähevad Kiviõli Arenal vastamisi Ida-Virumaa FC Alliance ja FC Nõmme United. Samal ajal kohtuvad Elva linnastaadionil FC Elva ja Paide linnameeskonna U-21. Kell 19 võitlevad Tabasalu Arenal pääsu eest Premium liigasse Tabasalu FC ja FC Tallinn, sel kellaajal kohtuvad Lilleküla harjutusväljakul ka Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia U-21 võistkonnad. 18. vooru lõpetab Sportland Arenal peetav mäng Tallinna JK Legioni ja Viimsi JK vahel.