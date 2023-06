Flora kohtub Meistrite liiga esimeses eelringis Poola meistriga

Teisipäeval said Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Paide Linnameeskond ning JK Narva Trans teada enda vastased järgmise hooaja eurosarjades.

Šveitsis Nyonis toimunud loosimisel ei naeratanud loosiõnn Florale, kes kohtub Meistrite liiga esimeses eelringis valitseva Poola meisterklubi Czestochowa Rakowiga, vahendab soccernet.ee.

Rakow krooniti eelmisel hooajal esmakordselt Poola meistriks, kui edestati teisel kohal lõpetanud Varssavi Legiat koguni üheksa punktiga. Rakow mängis eurosarjas ka eelmisel hooajal, kui Konverentsiliiga esimeses eelringis alistati Astana 6:0 ning kolmandas eelringis Trnava Spartak 3:0, kuid viimasel tõkkel jäädi 2:3 alla Praha Slaviale.

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes, et klubil loosiõnne ei olnud. "Objektiivselt hinnates saime võimalike vastaste hulgast tugevaima. Poola liiga tase on kõrge ja meie vastane tuli veenva ülekaaluga meistriks. Suvel võib muidugi üht-teist juhtuda," sõnas peatreener.

"Saame oma usu ja lootuse ehitada teadmisele, et kahe aasta eest mängisime eurosarjas mitmel korral sarnaste vastastega ja suutsime nendega hästi hakkama saada. Teiste hulgas kohtusime Varssavi Legiaga ning kahe mängu kokkuvõttes ei jäänud üllatus kaugele, lisaks on meil sellest ajast mitmed mängijad meeskonnas alles. Igal juhul teeme kõik endast oleneva, et järgmisesse ringi jõuda," lisas Henn.

Samas loositi Flora paar üheks, mille kaotaja läheb "õnneliku kaotajana" otse Konverentsiliiga kolmandasse eelringi. Meistrite liiga esimese eelringi avamängud toimuvad 11. ja 12. juulil ning korduskohtumised 18. ja 19. juulil. Flora mängib avamängu võõrsil ja korduskohtumise kodus.

Lisaks Florale said ka Levadia, Paide Linnameeskond ja Narva Trans teada enda vastased Konverentsiliigas, vahendab soccernet.ee.

Levadia loositi vastamisi eelmisel hooajal Slovakkia kõrgliigas kuuenda koha saanud, aga play-off-mängudega Konverentsiliigasse pääsenud Žilinaga. Paide sai vastaseks mullu Fääri saarte kõrgliigas neljanda koha saanud B36 Torshavni ning Eesti karikavõitja Trans läheb vastamisi Armeenia hõbedaklubi Jerevani Pjunikuga.

Konverentsiliiga esimese eelringi mängud toimuvad 13. ja 20. juulil. Kõik Eesti klubid mängivad avamängu võõrsil ja korduskohtumise kodus.