Mets: mängijad on muutunud julgemaks, nüüd on vaja võimalusi tekitada

Eesti alustas mängu hästi ning hoidis 35 minutit kuulsusrikaste vastastega sammu, seejärel nõelas kolme minuti jooksul kaks korda valusalt Milano Interi ründaja Romelu Lukaku. "Eks iga värav muudab mängu. Nad said sellest enesekindlust juurde ja mingi pingelangus neil tekkis, kuna nad said värava kätte ja teise kohe otsa. Kindlasti see muutis mängu ja tegi meie elu raskemaks," rääkis ERR-ile Eesti kaitsja Karol Mets.

Poolajapausil ei visatud Metsa sõnul siiski püssi põõsasse ning tagasi väljakule tuli koondis uue hingamisega. "Teadsime, et 2:0 ei ole tegelikult veel maailma lõpp. Üks värav meile ja sellest oleks võinud kujuneda väga huvitav mängu lõpp. Võtsime riske, proovisime, kahjuks sellist väga-väga head võimalust ei tekkinud. Nagu ikka, kui võtad tugevamate meeskondade vastu riske, võib juhtuda, et hoopis nemad on need, kes kolmanda löövad ja nii läks," tõdes Mets.

Kaotusele vaatamata jäi Mets meeskonna üldise mängupildiga rahule. "Suutsime pressingu alt kohati väga hästi välja mängida, leidsime liinide vahel vabu mängijaid ja jõudsime väravaesisesse tsooni, aga täna polnud seal piisavalt kreatiivsust, et midagi ekstra tekitada. Palliga küllaltki okei mäng, leidsime kohati väga häid lahendusi," sõnas ta.

Eesti näitas 35 minutit väga head mängu ka nädala lõpus toimunud võõrsilmängus Aserbaidžaani vastu, siis tuli kehva teise poolaja järel lõpuks piirduda 1:1 viigiga. "Kui vaadata neid kahte mängu, jätab Aserbaidžaan väikese trotsi hinge – see oli täiesti võidetav mäng, kahjuks me ei esinenud teisel poolajal ise nii nagu tegime seda esimesel poolajal. Et Belgiat võita, oleks me vajanud täna kaitses natuke paremat esitust," tõdes Mets. "Üldise arengu suhtes olen väga optimistlik, näen, et mängijad on muutunud julgemaks, enesekindlus on olemas. Nüüd on vaja rohkem võimalusi tekitada, et ka neist ka väravaid lüüa."